Кризисная ситуация может наступить после Олимпиады

Политолог Сергей Марков спрогнозировал действия Москвы после отказа Вашингтона и Брюсселя предоставлять нашей стране гарантии безопасности. Он подчеркнул, что стороны переговоров не будут мгновенно переходить к конфронтации.

По мнению эксперта, для начала Россия дождется, когда США письменно сформируют и предоставят свою официальную позицию для дальнейшего обсуждения. Аналитик полагает, что Вашингтон направит Москве предложение, состоящее из двух блоков.

Первая часть будет касаться отказа НАТО от размещения ракет средней и малой дальности около российских границ, считает политолог.

"Причем это будет именно ограничение НАТО. Потому что Россия не будет ограничивать свои вооружения на своей территории", – отметил Марков.

Во втором блоке предложений, по его словам, речь пойдет об ограничении военных учений Североатлантического альянса также у наших рубежей. Эксперт подчеркнул, что Брюссель может потребовать от Москвы соблюдения аналогичных условий, чтобы припятствовать нахождению войск у границы Украины.

Марков уверен, что определенного компромисса стороны смогут достигнуть, однако, по его словам, этого не достаточно, чтобы решить вопросы безопасности нашей страны, эксперт предупредил о жестких действиях России в отношении НАТО.

Как сообщает издание "Свободная пресса", политолог подчеркнул, что кризисная ситуация между нашей страной и военно-политическим блоком может наступить сразу после Олимпиады в Пекине, то есть уже в феврале этого года.

Ранее в США с мощью риторики Владимира Путина призвали Россию не размещать свои войска в Латинской Америке.

