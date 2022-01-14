Чиновник заверил, что за последние годы его взгляды изменились

Известный скандальными русофобскими высказываниями новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров заявил, что относится к России с большим уважением, отлично владеет русским языком и сам связан с русской культурой.

Ранее в России негативно отреагировали на назначение Умарова на пост министра. В частности глава Россотрудничества Евгений Примаков прямо заявил, что его ведомство не будет контактировать с чиновником-русофобом, пока тот публично не откажется от таких взглядов.

Агентство "Спутник" попросило Умарова подтвердить, действительно ли ему принадлежат оскорбительные комментарии в адрес россиян, Дня Победы, связей с РФ и т.д. Министр не стал ничего отрицать, но подчеркнул, что делал подобные заявления во время "эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях", причем было это более 10 лет назад.

"Этот виртуальный мусор давно уже истлел",

– подчеркнул министр. По его словам, он является "обычным человеком, со своими недостатками и где-то достоинствами, а теперь еще и с огромной ответственностью". Он заверил, что готов "продуктивно работать" в новой должности, в том числе в деле обеспечения межнационального и межконфессионального согласия.

Ранее в Кремле и МИД РФ согласились, что Умаров допускал "некорректные" высказывания, однако подчеркнули, что формирование правительства – внутреннее дело Казахстана, и предложили подождать с оценкой министра РК до его первых шагов в новой должности.