Запад исчерпал терпение Москвы, предупредил глава МИД

В ближайшее время у российских границ могут появиться подразделения НАТО. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции 14 января по итогам прошедшего года.

По его данным, "громогласные заявления" представителей Запада, а том числе "абсурдные требования" насчет перемещения российский войск на территории России, нужны в качестве предлога усилить военное противостояние с Москвой.

"В ближайшие два-три месяца Запад будет наращивать активность сил быстрого реагирования, сил специальных операций НАТО вокруг наших границ",

– допустил глава МИД РФ. По его словам, Запад в последнее время "зарвался" и решил пойти на обострение ситуации. Об этом свидетельствует, в том числе, "искусственное заманивание" в альянс новых членов, в частности внеблоковых Швеции и Финляндии.

В России наращивание военной активности НАТО в непосредственной близости от России, в том числе на Украине, считают неприемлемым. Эта позиция была четко донесена до западных партнеров на уровне НАТО, ОБСЕ и США. Теперь ответ за ними.

"Ждем, когда "ямщик" на той "повозке" нам ответит конкретно на наши предложения",

– заявил Лавров, напомнив, что в русской традиции "долго запрягать", но терпение Москвы уже подошло к концу.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о вступлении в альянс Украины и Грузии решен положительно еще несколько лет назад, вопрос только в сроках. При этом накануне он сообщил о возможном скором принятии в НАТО еще двух стран.