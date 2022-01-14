В Москве обратили внимание на прозвучавшие в Анкаре недружественные заявления

Турецкая сторона должна разъяснить России ситуацию вокруг советника президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Москву в попытке оккупации Казахстана. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Анкаре было, мягко говоря, непонятное заявление одного из советников президента Эрдогана, который просто осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает",

– сообщил Лавров во время пресс-конференции 14 января. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале RT.

Ранее главный советник президента Эрдогана Ихсан Шенер публично заявил, что беспорядки в Казахстане инициировала России, чтобы под этим предлогом ввести туда войска и оккупировать республику.

"Государство, освободившееся от 30-летнего советского ига, обратившееся к своему богатству, культуре и ценностям, хотят снова поместить под этот тягостный, бессмысленный пресс",

– приводит издание Cumhuriyet высказывание Шенера.

Надо сказать, позиция советника турецкого президента в точности повторяет комментарии представителей США, которые открыто критиковали Казахстан за обращение за помощью к партнерам по ОДКБ и пугали казахстанцев, что "русские не уходят".

Впрочем, по словам Лаврова, миротворческая операция ОДКБ в Казахстане позволила убедиться зарубежным партнерам в эффективности этой организации и ее вооруженных сил. Возможно, это приведет к тому, что больше подобных провокаций не случится и миротворческий потенциал более не будет востребован.

"Надеюсь, что больше... не придется этот опыт применять, но надо держать порох сухим",

– отметил Сергей Лавров.

Ранее турецкие эксперты указали, что участие сил ОДКБ, в том числе РФ, в урегулировании кризиса в Казахстане поставило крест на планах Анкары по созданию "тюркского мира".