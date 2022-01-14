Известный в России комик заявил о розыске со стороны КГБ Белоруссии и отъезде на Украину

Известный в России комик заявил о розыске со стороны КГБ Белоруссии и отъезде на Украину
Кадр youtube.com
Юмористу посоветовали нанять охрану

Стендап-комик Слава Комиссаренко заявил, что его ищет КГБ Белоруссии. Об этом артист рассказал во время январского концерта в Киеве. Фрагмент выступления опубликован на его ютуб-канале.

По словам юмориста, информацию о розыске со стороны силовых структур ему передал человек, имеющий отношение к белорусской оппозиции. Комиссаренко не стал раскрывать имя своего источника, однако отметил, что ему даже посоветовали нанять охрану.

Комик подчеркнул, что его могут выкрасть из России. Подобные действие КГБ, по мнению его собеседника, носят незаконный характер, поэтому сотрудники ЧОПа имеют право защитить своего клиента от "бандитов".

"Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он прислал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывести на машине в Беларусь. Проявите осторожность!", – рассказал Комиссаренко.

Стендапер почеркнул, что у него до сих пор нет российского гражданства. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался во время интервью с Юрием Дудем.

Напомним, что артист постоянно в довольно жесткой форме высказывается про белорусского правителя Александра Лукашенко. На сей раз он пошутил, что его видео набирают больше просмотров, чем речи главы РБ, поэтому его разыскивает КГБ.

После публикации видео Комиссаренко подтвердил, что все сказанное на концерте не является шуткой. Комик подчеркнул, что ему поступали звонки и сообщения от белорусских силовиков. Сейчас он находится на Украине.

Ранее артист высмеял Лукашенко на Первом канале.

Источник: Youtube ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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