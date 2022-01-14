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Российский лидер Владимир Путин принял решение о важном дипломатическом назначении. Сегодня, 14 января, Борис Грызлов стал новым послом Российской Федерации в Белоруссии.
Примечательно, что предыдущий российский посол провел в высоком кресле менее года. До этого наши интересы в союзной республике представлял Евгений Лукьянов, его назначили послом в марте прошлого года.
Напомним, сейчас ситуация в Белоруссии отставляет желать лучшего. Вокруг соседнего государства активно создают образ врага. Недавно Украина обвинила Минск в использовании "биологического оружия".
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