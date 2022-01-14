Генсек альянса пытается играть на нервах Москвы, демонстрируя упорство организации не отступать от решения расширяться на восточный фланг Европы

Североатлантический блок новым заявлением своего генсека Йенса Столтенберга по Украине и Грузии пытается продемонстрировать Москве, что позиция организации в вопросе расширения альянса к границам России "нерушима и не изменится".

Так прокомментировал свежие откровения норвежца экс-депутат Госдумы, политолог Руслан Бальбек. Напомним, Столтенберг в интервью изданию La Repubblica сообщил о том, что натовцы приняли решение о приеме двух бывший республик СССР в блок еще в 2008 году, однако просто не устанавливали реальные сроки вступления.

"Начался виток демонстративного пренебрежения российскими требованиями в отношении безопасности. Сейчас нас будут максимально "давить" на информационных фронтах, а генсек альянса, думаю, сделает еще парочку заявлений, как НАТО будет сближаться с Украиной", – считает Бальбек.

Он назвал это "игрой нервов" и подчеркнул, что за последние годы, нервы России закалились, и "играть на них как на струнах у альянса не получится".

Добавим, что в своем спиче Столтенберг также объявил, что у сегодняшней Украины оборонительная способность гораздо сильнее, чем была в 2014 году.

Ранее в пятницу, 14 января, на большой итоговой пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ближайшие пару месяцев у российских границ могут появиться подразделения НАТО, в том числе в Незалежной.

А накануне портал Yahoo News вышел с публикацией, в которой говорится о секретной программе по подготовке в США разведчиков элитных сил спецопераций ВСУ на американской территории под кураторством ЦРУ для борьбы с РФ. В частности, штатовские разведчики учат украинцев "убивать русских".

