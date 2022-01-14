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Москва послала сигнал Киеву, назначив Бориса Грызлова послом России в Белоруссию – его приезд в Минск может означать, что он уйдет с поста в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Такую точку зрения высказал политолог Сергей Марков.
Вероятно, считает он, в Кремле разочарованы ходом реализации Минских соглашений.
"Это значит, что Россия (...) будет предпринимать другие действия, по всей видимости, уже по освобождению Украины от американской оккупации", – предположил Марков в комментарии для "Ленты.ру".
Указ о назначении Грызлова главой российской дипмиссии в Минске подписан в пятницу, 14 января, президентом РФ Владимиром Путиным. До этого наши интересы в союзной республике представлял Евгений Лукьянов, занимавший должность посла с марте 2021 года.
Грызлов был полномочным представителем России в ТКГ по Донбассу с 2015-го. С 2001-го по 2003-й политик руководил МВД РФ. Кроме того, он был председателем Госдумы IV и V созывов.
Первые слухи о смене нашего посла в Белоруссии появились в декабре прошлого года. В СМИ предполагали, что вступление Грызлова в должность произойдет еще до новогодних каникул, однако этого не случилось. Тогда же
другой российский политолог Андрей Суздальцев посчитал, в отличие от Маркова, что этим назначением Москва
намерена разрешить политический кризис в Белоруссии, а не сменить вектор своей политики по Украине.
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