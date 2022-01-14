Набиуллина высоко оценила его работу и похвалила за успешные проекты

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов 21 марта уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что Швецов "принял решение продолжить карьеру вне Банка России".

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина похвалила работу своего подчиненного, заявив, что тот "играл ключевую роль в создании мегарегулятора", а это была крайне сложная работа.

"Нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка", – цитирует пресс-служба Набиуллину.

По ее словам, именно Швецов справился с этой задачей и сделал все, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора "притерлись друг к другу".

Также стало известно, что с 25 января уходит зампред Дмитрий Скобелкин, который курировал "антиотмывочную" платформу. По данным РИА "Новости", этот пост займет глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев.

Напомним, в сентябре прошлого года заместитель Набиуллиной "прославился" своим заявлением о том, что уже вышедшим на пенсию россиянам помогать уже поздно. Свой спич Швецов произнес на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. Он призвал сограждан, кому еще только предстоит выход на заслуженных отдых, позаботиться о пенсии самостоятельно.

Позже госпожа Набиуллина вынуждена была оправдываться за такое громкое заявление. Она назвала высказывания своего подчиненного "крайне неудачной формулировкой" и выразила в связи с этим сожаление.

