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Президент Незалежной Владимир Зеленский выступил с предложением о переговорах с участием трех стран: России, США и Украины. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.
Зеленский при этом рассчитывает, что переговоры с участием президента РФ Владимира Путина организует глава США Джо Байден. Украинский политик уже выдвинул предложение американскому коллеге. Сейчас, как говорится в сообщении, Киев ждет ответа.
Предполагается, что трехсторонний саммит пройдет в онлайн-режиме. Как утверждает украинская сторона, в США заинтересовались предложением.
Ранее Ермак заявил, что Зеленский будет разговаривать с Путиным лишь в том случае, если будет уверен в наличии тем для обсуждения и желании главы РФ с ним общаться.
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