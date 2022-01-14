Зеленский захотел переговоров с Путиным и Байденом

Зеленский захотел переговоров с Путиным и Байденом
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Ответа Киев пока не получил

Президент Незалежной Владимир Зеленский выступил с предложением о переговорах с участием трех стран: России, США и Украины. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Зеленский при этом рассчитывает, что переговоры с участием президента РФ Владимира Путина организует глава США Джо Байден. Украинский политик уже выдвинул предложение американскому коллеге. Сейчас, как говорится в сообщении, Киев ждет ответа.

Предполагается, что трехсторонний саммит пройдет в онлайн-режиме. Как утверждает украинская сторона, в США заинтересовались предложением.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский будет разговаривать с Путиным лишь в том случае, если будет уверен в наличии тем для обсуждения и желании главы РФ с ним общаться.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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