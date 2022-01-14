Ответа Киев пока не получил

Президент Незалежной Владимир Зеленский выступил с предложением о переговорах с участием трех стран: России, США и Украины. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Андрей Ермак.

Зеленский при этом рассчитывает, что переговоры с участием президента РФ Владимира Путина организует глава США Джо Байден. Украинский политик уже выдвинул предложение американскому коллеге. Сейчас, как говорится в сообщении, Киев ждет ответа.

Предполагается, что трехсторонний саммит пройдет в онлайн-режиме. Как утверждает украинская сторона, в США заинтересовались предложением.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский будет разговаривать с Путиным лишь в том случае, если будет уверен в наличии тем для обсуждения и желании главы РФ с ним общаться.