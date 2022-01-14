"Зачем малыша брать третьим": политолог удивился планам Зеленского на встречу с Путиным и Байденом

"Зачем малыша брать третьим": политолог удивился планам Зеленского на встречу с Путиным и Байденом
Владимир Зеленский. Фото: NASA / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Лидер Незалежной пытается поднять свой статус за счет мировых гигантов

В России жестко отреагировали на инициативу президента Украины Владимира Зеленского провести некую трехстороннюю встречу на высшем уровне вместе с лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Как отметил в своем телеграм-канале политолог Алексей Чеснаков, экс-комику утереть сопли могут и на другом уровне.

Напомним, к вечеру в пятницу, 14 января, из Киева пришла сногсшибательная новость – оказывается, пан Зеленский предложил хозяину Белого дома провести встречу "на троих" с лидером РФ Путиным. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. По его словам, американская сторона к данной инициативе отнеслась положительно и теперь киевский режим ожидает реакции Москвы.

"Неужели Зеленский готов отказаться от вступления Украины в НАТО? А если не готов, зачем малыша брать третьим на встречу гигантов со своей повесткой?  Целый саммит лишь для того чтобы поднять статус президента Украины? Сопли ему вытрут на другом уровне", – написал в соцсети Чеснаков.

Его точку зрения поддержал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он считает, что Владимир Александрович таким образом занимается самопиаром, а подобная встреча никому не нужна, кроме него самого.

"Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит... Зеленский никак не хочет или не может понять, что Украина – не отдельный самостоятельный субъект в политике Запада, а ее придаток", – подчеркнул российский сенатор в телеграм-канале.

Позже сегодня новость с берегов Днепра РИА "Новости" кратко прокомментировал неназванный источник в высших эшелонах власти РФ. По его словам, украинская сторона, предлагая провести виртуальный саммит РФ-США-Украина, не обозначила вопросы для обсуждения главами государств.

Собеседник агентства подчеркнул давно озвученный Кремлем тезис – если речь идет о разрешении вооруженного конфликта в Донбассе, то данную тему Зеленскому нужно "напрямую обсуждать с Донецком и Луганском".

Более того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких предложений  Москве из Киева о саммите не поступало.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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