Глава кабмина разозлил сограждан закрытыми увеселениями в разгар пандемии

Десятки противников премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, оскандалившегося пьяными вечеринками в разгар эпидемии коронавируса, вышли сегодня в центр Лондона и потребовали провести расследование данным фактам.

Толпа граждан в масках главы кабмина и с бутылками пива с песнями и плясками подвалила в воротам Даунинг-стрит. Митингующие обвинили Джонсона в нарушении карантинных мер весной 2020-го. Соответствующие видеокадры опубликовал телеграм-канале RT.

Ранее британские СМИ узнали еще о двух вечеринках, проведенных в резиденции премьера во время действия антиковидных ограничений. В частности, одно мероприятие с употреблением спиртного состоялось в апреле 2021 г. – в ночь перед похоронами принца Филиппа. Ту пьянку организовали сотрудники офиса главы кабмина по случаю ухода на другую работу. При этом сам Джонсон на вечеринке не присутствовал.

Тем не менее, на серии других пьянок он был замечен. По словам нынешнего хозяина Даунинг-стрит, он предполагал, что это были рабочие мероприятия.

Однако сегодня в соцсетях появилось компрометирующее Джонсона видео с его зажигательными танцами на тайной вечеринке в период пандемии. Когда именно сделана запись неизвестно.

На кадрах премьер с каким-то напитком в руках танцует в центре зала с чернокожей женщиной, которая держит в руках меч джедая. Временами пляска выглядит чересчур эротично.

Напомним, сейчас Британия, как и многие другие европейские страны, столкнулась с очередной волной COVID-19. Во многом это связано с быстрым распространением штамма "омикрон".

