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В протестных акциях в Казахстане в нынешнем январе и в Белоруссии в 2020 г. не обошлось без участия западных спецслужб. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на приеме от имени президента на старый Новый год.
Как сообщает сегодня пресс-служба бацьки, лидер нации сравнил события в Республике, которые охватили страну сразу после президентских выборов-2020, и недавние в Казахстане, назвав "главную причину произошедшего".
"За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го эти государства (знаете, какие и чьими руками) ринулись к нам. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", – цитирует БЕЛТА Лукашенко.
По его мнению, коллективный Запад после событий в Белоруссии сделал для себя главный вывод – в дальнейшем скрывать собственные интересы и открыто о них не говорить широкой публике.
"Работали спецслужбы, и они (западные государства – ред.) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (произошли – ред.) за сутки? Просто так не получится", – уверен бацька.
Президент указал, что в Казахстане пересекаются интересы крупных трансатлантических компаний, и эта Республика в Центральной Азии, как и Белоруссия в Европе, является ключевым пунктом для многих стран. По его словам, через РК можно было подогреть всю Россию "как керогазом", тогда бы США "снивелировали" тот позор, который их постиг в Афганистане, а также Запад смог бы оказывать влияние не только на Китай, но и весь азиатский регион.
Лукашенко не нашел больших различий между тем, как развивались события в Белоруссии и Казахстане, кроме того, что в последней "не очень светились". Бацька объявил, что членам ОДКБ успокаиваться нельзя.
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