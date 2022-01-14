Лукашенко обнаружил след западных спецслужб в беспорядках в Казахстане

Лукашенко обнаружил след западных спецслужб в беспорядках в Казахстане
Фото: t.me / shot_shot / www.globallookpress.com
Бацька объявил, что если бы у них все получилось в РК, то, как керогазом, была бы подогрета Россия

В протестных акциях в Казахстане в нынешнем январе и в Белоруссии в 2020 г. не обошлось без участия западных спецслужб. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на приеме от имени президента на старый Новый год.

Как сообщает сегодня пресс-служба бацьки, лидер нации сравнил события в Республике, которые охватили страну сразу после президентских выборов-2020, и недавние в Казахстане, назвав "главную причину произошедшего".

"За всеми этими событиями стоят государства. И заметьте, в августе 2020-го эти государства (знаете, какие и чьими руками) ринулись к нам. Конечно, всю кашу заварили их спецслужбы. И мы их видели, они это не прятали. Но здесь мы им рога обломали, и они сделали вывод", – цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По его мнению, коллективный Запад после событий в Белоруссии сделал для себя главный вывод – в дальнейшем скрывать собственные интересы и открыто о них не говорить широкой публике.

"Работали спецслужбы, и они (западные государства – ред.) не светились, никто этого не заметил. Такие масштабные акции, в такой грандиозной стране, как Казахстан, (произошли – ред.) за сутки? Просто так не получится", – уверен бацька.

Президент указал, что в Казахстане пересекаются интересы крупных трансатлантических компаний, и эта Республика в Центральной Азии, как и Белоруссия в Европе, является ключевым пунктом для многих стран. По его словам, через РК можно было подогреть всю Россию "как керогазом", тогда бы США "снивелировали" тот позор, который их постиг в Афганистане, а также Запад смог бы оказывать влияние не только на Китай, но и весь азиатский регион.

Лукашенко не нашел больших различий между тем, как развивались события в Белоруссии и Казахстане, кроме того, что в последней "не очень светились". Бацька объявил, что членам ОДКБ успокаиваться нельзя.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал "необоснованными" предупреждения со стороны Лукашенко об угрозах повторения казахских событий на территории республики.

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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