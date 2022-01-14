Разведка донесла: Белый дом назвал сроки "вторжения" России на Украину

Разведка донесла: Белый дом установил сроки "нападения" России на Украину
Фото: Kevin Dietsch / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Москва готовит провокацию под чужим флагом против русскоговорящих граждан

Американская пропаганда по Украине после легкого рождественского отдыха вновь заработала на полных парах. Из-за океана посыпались новости о подготовке Москвой провокации, чтобы создать предлог для "вторжения" в Незалежную.

Так, любимица всей России, дама с бусами, представительница администрации президента США Джен Псаки объявила сегодня, что Белый дом "определил" сроки ввода РФ своих войск на территорию соборной – он может начаться в середине января-февраля. Т.е. распутицы, как "обещано" было ранее западными СМИ, Москва ждать не будет.

"Мы обеспокоены, что российское правительство готовит вторжение... Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год", – цитирует РИА "Новости" американку.

В качестве признаков будущего "вторжения" Псаки назвала некий саботаж, информационные операции по обвинению Киева в подготовке "неизбежных атак на российские силы на востоке Украины", а также якобы наличие у Москвы военных планов начать пропагандистскую активность "за несколько недель" до вооруженного нападения, которое "может начаться между серединой января и серединой февраля".

По словам сотрудницы Белого дома, Россия готовится сфабриковать повод для такого "вторжения".

Не успела произнести свой спич Псаки, как ей в унисон то же самое слово в слово проговорил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом, оба чиновника не привели никаких доказательств своим утверждениям.

"Не вдаваясь особо в подробности, у нас есть информация, которая показывает, что Россия уже работает активно, чтобы создать предлог для потенциального вторжения, продвижения на Украину", – объявил Кирби.

Пентагоновский глас добавил, что Вашингтон владеет данными о размещении группы российских "оперативников для проведения операции под чужим флагом". Якобы эти люди, т.е "под чужим" знаменем нападут на эту же самую группу или "на русскоговорящих" граждан в Незалежной "в качестве оправдания для вторжения".

Господин Кирби не уточнил и не разъяснил, где конкретно будет сея провокация и как будет выглядеть нападение с флагом – на танке, в руках у бойца или партизана.

Однако методичка из глубин администрации президента Джо Байдена пошла по рукам американских чиновников, сейчас разлетится по СМИ и соцсетям, будет накрепко подхвачена киевским режимом, а мир замрет в ожидании середины января – середины февраля.

Добавим, что в самой Украине разные ее деятели предсказывали "вторжение" РФ в соборную еще с 2020 г. Там глубоко уверены, что Москве это крайне необходимо, чтобы разблокировать Северо-Крымский канал и пустить днепровскую воду на полуостров. С их точки зрения, любого иного способа обеспечить водоснабжением крымчан у России нет.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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