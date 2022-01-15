Странам необходимо обеспечить свою защиту

В последние годы ситуация на международной арене оставляет желать лучшего. Западная коалиция всеми силами пытается представить Россию "империей зла" и ополчить на нее мировое общество. Под опалу попал и ближайший союзник нашей страны, Белоруссия. В Республике предлагают не сидеть сложа руки и озаботиться собственной безопасностью. Отличным вариантом, по мнению опытного белорусского политолога Всеволода Шимова, станет создание мощного военного блока в противовес НАТО.



Известный политический эксперт считает, что создать боеспособный союз можно на базе стран ОДКБ. Сложение сил России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении позволит выстроить такой мощный военный блок, что поведение Североатлантического альянса станет более сдержанным, и он прекратит считать себя хозяином планеты.

По мнению Шимова, трансформация союза в боевой блок должна предусматривать наличие постоянных баз нового военного образования на территории всех стран-участниц. Таким образом Россия сможет послать четкий сигнал западным коллегам и обозначит, что им придется с большим вниманием относиться к интересам Москвы и ее союзников.

Впрочем, политолог считает, что такое развитие событий в настоящее время маловероятно. По мнению Шимова, ОДКБ, скорее всего, останется своеобразным военным "клубом". Эксперт негативно оценивает недавний казахстанский опыт, где миротворцы-союзники слишком поспешно и неорганизованно ушли с территории государства.

К слову, недавно в России раскрыли смысл заявления натовского генсека Йенса Столтенберга о членстве Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе.