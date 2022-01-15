Во время протестов в Казахстане Токаеву удалось избежать главной ошибки Лукашенко - политолог

Во время протестов в Казахстане Токаеву удалось избежать главной ошибки Лукашенко - политолог
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Kazakh presidential website/XinHua/www.globallookpress.com
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В начале января Казахстан всколыхнули масштабные протесты, которые переросли, как утверждают местные власти, в атаку боевиков. Политолог Марат Баширов высказался о возможности повторных беспорядков в Республике. 

По мнению эксперта, ситуация стабилизировалась, и каких-то новых волнений ждать не приходится. Дело в том, что президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву удалось быстро взять под контроль силовой блок, поставив на важные должности своих людей. Теперь вся страна уверена в том, что руководит страной именно он. Особенно лидерство Токаева подтвердило появление в стране миротворцев ОДКБ. 

Баширов указал на то, что эта ситуация очень отличается от того, что было в Белоруссии и Украине, а также Грузии. 

Свою роль сыграло то, что протесты не были подготовлены. При этом власти среагировали необычно. Политтехнолог напомнил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не сразу отреагировал на события на Майдане.

В Белоруссии, считает эксперт, в 2020-м была такая же ситуация. Глава белорусов Александр Лукашенко тоже долго не мог поверить в то, что беспорядки будут настолько массовыми. Батька начал что-то делать только спустя два-три дня митингов, когда на сторону протестующих начали переходить силовики. Тогда Лукашенко понял, что угроза захвата главных объектов инфраструктуры и органов управления реальна. И это очень важный момент, ведь захватив эти объекты, белорусские протестующие получили бы контроль над жизнью городов, уточняет Баширов. Токаев же среагировал более оперативно. 

Ранее Лукашенко рассказал о следе западных спецслужб в беспорядках в Казахстане. 

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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