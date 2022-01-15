ОДКБ послала сигнал "точащим меч" против России - Лукашенко

ОДКБ послала сигнал "точащим меч" против России - Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Операция в Казахстане должна охладить пыл противников Москвы и Минска

Александр Лукашенко высказался о ситуации в Казахстане и операции ОДКБ. По его словам, отправка миротворцев стран-союзников в Республику была разработана им и президентом России Владимиром Путиным за один час. Министерства обороны двух стран детализировали замысел лидеров, и через несколько часов первые самолеты вылетели в Казахстан.

По словам Батьки, Казахстан подвергся "вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп". Организаторы беспорядков планировали подорвать ситуацию в Республике, чтобы дестабилизировать ситуацию по периметру России – с целью ослабить Москву. 

Меры, которые приняла ОДКБ, позволили не допустить развития негативного сценария в Казахстане, то есть не дали разгореться цветной революции. Действия организации охладили пыл террористов, а также показали, на что способны союзники. 

"Это был сигнал всем, кто сегодня точит меч по периметру белорусско-российских границ. Нас победить невозможно. Это главный итог вашей операции", – сказал Лукашенко вернувшимся на родину миротворцам ОДКБ. 

Ранее политолог оценил вероятность повторения протестов в Казахстане. 

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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