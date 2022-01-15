Ради фото с мировыми лидерами для соцсетей встречу никто организовывать не станет

Накануне, 14 января, стало известно о желании президента Украины Владимира Зеленского провести саммит с российским коллегой Владимиром Путиным и американским Джо Байденом. Известный украинский политолог Михаил Погребинский указал на нереальность такой встречи.

По словам эксперта, шансы на такие переговоры ничтожно малы. Встреча могла бы состояться, если бы США дали бы Украине соответствующий приказ. При этом Вашингтон должен был бы пообещать, что спасет Зеленского от гнева националистов. Однако самое важное – президент Украины должен был бы начать выполнять обязательства по Минским соглашениям.

Погребинский полагает, что не может быть не просто встречи президентов, но и переговоров в "нормандском формате". Политолог указал на то, что позиция России не меняется – Украина должна выполнять Минские соглашения. Сначала Зеленский должен сдержать данное в Париже в 2019-м обещание по Донбассу, затем можно говорить о саммитах.

Погребинский недоумевает, зачем Путину и Байдену встречаться с Зеленским. Эксперт язвительно предположил, что украинский лидер хочет фото для соцсетей, но это не повод.

Эксперт отмечает, что с недоговороспособным человеком невозможно вести какие-либо переговоры. Зеленский, уточняет политолог, говорит, что надо решать конфликт в Донбассе, при этом ничего не делает. К тому же, лидер украинцев не может признаться другим президентам в том, что он не может ничего сделать.

Впрочем, Погребинский в целом не считает эту идею серьезной. По его словам, сообщивший эту новость глава офиса украинского президента Андрей Ермак – "болтун". Эксперт не верит, что Байден заявил Ермаку, что ему нравится его идея и он обсудит ее с Путиным.