В Казахстане задержали грозившего лишить Европу нефти замминистра

Чиновника уволили накануне

Агентство по финмониторингу Казахстана сообщило о задержании Жумабайя Карагаева, замминистра по энергетике. Его подозревают в необоснованном повышении цен на газ в Мангистауской области, где 2 января начались протесты. 

Накануне, 14 января, сообщалось, что Карагаева уволили с поста. Позже местный политолог Ербол Едилов, ссылаясь на собственные источники, рассказал о задержании замминистра энергетики. 

Летом прошлого года Карагаев пригрозил лишить Европу нефти и отправить ее в Китай. Чиновник негативно высказывался об углеродном налоге европейцев, который, по его мнению, ударил бы по экономике Казахстана. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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