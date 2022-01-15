Чиновника уволили накануне

Агентство по финмониторингу Казахстана сообщило о задержании Жумабайя Карагаева, замминистра по энергетике. Его подозревают в необоснованном повышении цен на газ в Мангистауской области, где 2 января начались протесты.

Накануне, 14 января, сообщалось, что Карагаева уволили с поста. Позже местный политолог Ербол Едилов, ссылаясь на собственные источники, рассказал о задержании замминистра энергетики.

Летом прошлого года Карагаев пригрозил лишить Европу нефти и отправить ее в Китай. Чиновник негативно высказывался об углеродном налоге европейцев, который, по его мнению, ударил бы по экономике Казахстана.