Двух зятьев Назарбаева лишили высоких постов

Двух зятьев Назарбаева лишили высоких постов
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ситуация в Республике далека от стабильной

С самого начала 2022 года внимание общественности приковано к происходящему в Казахстане. Благодаря вмешательству миротворцев ОДКБ погромы и разбои на улицах удалось прекратить, однако во властных структурах государства продолжаются серьезные пертурбации. Сегодня, 15 января, выяснилось, что сразу два зятя экс-главы Казахстана Нурсултана Назарбаева лишились важных должностей.

Муж младшей наследницы бывшего главнокомандующего Алии Назарбаевой, Димаш Досанов был уволен с поста гендиректора крупной госкомпании "КазТрансОйл". По какой причине члены совета директоров крупнейшей национальной организации решили досрочно распрощаться с зятем Назарбаева, не сообщается.

Такая же незавидная участь настигла Кайрата Шарипбаева. Его в прессе называют вторым супругом старшей дочки Назарбаева Дариги. Приближенный к бывшему главнокомандующему деятель лишился кресла председателя правления "Национальной компании "QazaqGaz" (ранее компания называлась "КазТрансГаз"). Обоих зятьев Назарбаева уволили одной датой – 14 января.

К слову, недавно Алия Назарбаева случайно засветила свое местоположение в социальных сетях. По некоторым данным, дочка елбасы находится в Арабских Эмиратах. Вскоре после освещения ситуации наследница экс-президента закрыла доступ к страницам.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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