Вашингтон решительно настроен защитить Киев

В США продолжают нагнетать обстановку вокруг истерии о том, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину. Так, замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что у Вашингтона есть 18 сценариев, как США отреагируют на эскалацию ситуации вокруг Незалежной.

По ее словам, США с союзниками планируют причинить России "быструю и острую боль" в случае любого шага в сторону Украины. Какой именно это должен быть шаг, замгоссекретаря уточнять не стала.

Впрочем, Нуланд надеется, что США и Россия смогут путем переговоров договориться о снижении напряженности в ситуации с Украиной. Также Вашингтон, по ее словам, заинтересован в развитии отношений с Москвой по ряду вопросов. США готовы продолжить переговоры, но решать – президенту России Владимиру Путину.

Прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе, как отметила Нуланд, позволили двум странам услышать друг друга. Для каких-то конкретных действий потребуется время.

Чиновница также добавила, что американцы готовят письменный ответ по гарантиям безопасности, которые требуют россияне.

Ранее стало известно, что США намерены тренировать украинских военных в странах Восточной Европы в случае нападения России на Незалежную.