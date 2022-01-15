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В США продолжают нагнетать обстановку вокруг истерии о том, что Россия якобы планирует "напасть" на Украину. Так, замглавы Госдепа Виктория Нуланд сообщила, что у Вашингтона есть 18 сценариев, как США отреагируют на эскалацию ситуации вокруг Незалежной.
По ее словам, США с союзниками планируют причинить России "быструю и острую боль" в случае любого шага в сторону Украины. Какой именно это должен быть шаг, замгоссекретаря уточнять не стала.
Впрочем, Нуланд надеется, что США и Россия смогут путем переговоров договориться о снижении напряженности в ситуации с Украиной. Также Вашингтон, по ее словам, заинтересован в развитии отношений с Москвой по ряду вопросов. США готовы продолжить переговоры, но решать – президенту России Владимиру Путину.
Прошедшие переговоры в Женеве и Брюсселе, как отметила Нуланд, позволили двум странам услышать друг друга. Для каких-то конкретных действий потребуется время.
Чиновница также добавила, что американцы готовят письменный ответ по гарантиям безопасности, которые требуют россияне.
Ранее стало известно, что США намерены тренировать украинских военных в странах Восточной Европы в случае нападения России на Незалежную.
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