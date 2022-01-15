Негатив по отношению к нашей стране постоянно нарастает

Казахстан, как бывшая советская республика, пользуется особым расположением Российской Федерации. При этом, по мнению многих экспертов, Нур-Султан не желает отвечать Москве взаимностью. Казахские власти лишь пользуются всевозможными благами и льготами, которые им предоставляет наша страна. По прогнозам американского аналитика, Нур-Султан и в будущем не собирается сближаться с Москвой.



Такое мнение выразила опытная сотрудница Центра Дэвиса по изучению Российской Федерации и Евразии (США) Наргис Касенова. Аналитик отмечает, что такое положение дел сложилось в результате политики, которую долгие годы проводил бывший главнокомандующий Казахстана Нурсултан Назарбаев. Эксперт напомнила, что за последние десятилетия в этой стране резко подскочил уровень русофобии.

Основываясь на приведенных аргументах, Касенова утверждает, что именно Казахстан становится самым слабым звеном ОДКБ. Весьма вероятно, что в будущем он либо покинет союз, либо будет проявлять бездействие при решении важных для России вопросов.

Эксперт напомнила, как казахстанские граждане отреагировали на ввод миротворцев ОДКБ. Некоторые обратили внимание, что большая часть контингента состояла из русских военнослужащих. По наблюдениям американки, такое положение дел возмутило многих интернет-пользователей из Казахстана.

Касенова также считает, что именно из-за этого министром информации стал Аскар Умаров, который славится своими русофобскими высказываниями. Мол, таким образом, власти постарались успокоить народ и продемонстрировали, что не собираются сближаться с Россией. По мнению американки, в ближайшее время Нур-Султан еще сильнее отдалится от нашей страны.