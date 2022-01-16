Украинцы продолжают аккумулировать гениальные идеи

В течение последних нескольких месяцев киевские государственные деятели на разные лады рассуждают о необходимости устроить рандеву российского лидера Владимира Путина с украинским верховодцем Владимиром Зеленским. Местный генерал Василий Вовк считает, что разработал идеальную стратегию по организации встречи. Несколько хитростей могут склонить Владимира Владимировича к согласию провести встречу.



По мнению бывшего руководителя СК Службы безопасности Украины, в первую очередь, необходимо создать видимость, будто бы киевские власти готовы вести диалог с главами донбасских республик. Например, Зеленский может выделить людей для проведения переговоров с лидерами ЛНР и ДНР.

После этого российская сторона наверняка смягчится, и Москва пойдет на организацию двухсторонних переговоров. При этом спустя некоторое время можно объявить, что поездка в Донбасс была бессмысленной, так как там все "конченые". Мол, киевские власти готовы были вести диалог с республиками, однако те якобы оказались недоговорспособными.

Также важным нюансом для подготовки встречи Украина – Россия должны стать перемены в кабмине Незалежной. А именно оттуда нужно выгнать известного русофоба, руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебу. По мнению Вовк, при соблюдении его рекомендаций встреча двух президентов обязательно состоится.

К слову, недавно известный украинский политолог Михаил Погребинский язвительно высказался о желании главы Незалежной провести переговоры с президентом России и Соединённых Штатов Америки.