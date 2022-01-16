Киев упрекает Берлин в желании обогатиться за счет других государств

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пообщался с немецкими журналистами относительно грядущего запуска "Северного потока – 2", который не дает покоя как украинской стороне, так и ряду других стран.

В интервью он заявил, что у Берлина будет преимущество, если благодаря российскому газопроводу страна превратится в главный распределительный пункт голубого топлива из РФ. При этом Витренко отметил, что немцы не имеют права получать подобные преимущества, якобы ущемляя интересы остальных государств.

Глава "Нафтогаза" также считает, что решение о том, через какие трубопроводы импортировать газ – украинскую ГТС либо российский "Северный поток – 2", компании из Европы должны принимать самостоятельно.



Между тем в правительстве Германии на фоне ожесточенных споров о судьбе газопровода не все гладко. Из-за диаметрально противоположных мнений о "Северном потоке – 2" политика страны дала трещину. В этом журналистам ранее признался немецкий депутат. Подробности –в нашем материале.