В Республике вовсю идет передел власти

Все мировое сообщество пристально следит за происходящим в Казахстане. Острую фазу беспорядков удалось преодолеть благодаря миротворцам ОДКБ, однако ситуация в стране далека от стабильной. По мнению известного российского политолога Евгения Сатановского, Казахстан начало штормить после того, как бывший главнокомандующий страны Нурсултан Назарбаев, по всей вероятности, скончался.

По мнению именитого востоковеда, происходящее в казахстанском государстве является ярким примером борьбы элит и передела власти после гибели лидера нации. Если жизненный путь елбасы действительно оборвался, то захлестнувший Казахстан хаос вполне объясним. Сейчас власть имущие пытаются укрепить свои позиции и перехватить бразды правления страной.

"Жив ли его первый президент, Назарбаев? Очень похоже, что он-таки ушел в мир иной", – рассуждает в своем телеграм-канале опытный политический эксперт.

Сатановский обратил внимание, что сейчас в стране начали серьезно притеснять ближайших к Назарбаеву людей. Вчера стало известно о том, что сразу два зятя бывшего главнокомандующего лишились высоких постов в национальных компаниях.

Опытный эксперт напомнил, как лихорадило Советский Союз после смерти вождя страны Иосифа Виссарионовича Сталина. По мнению Сатановского, в Казахстане происходит нечто похожее.

Стоит отметить, что в смерть Назарбаева верит и лидер либералов и демократов России Владимир Жириновский. Парламентарий убежден, что елбасы давно похоронили. Жириновский подчеркнул, что в противном случае Назарбаев обязательно выступил бы перед народом в такой тяжелый период. Только смерть может быть объяснением его бездействия.