Американцам напомнили, кто является настоящим мировым агрессором

Одной из важнейших задач вашингтонской администрации на международной арене является создание образа врага вокруг нашей страны. За счет этого американцы могут отвлечь собственное население от внутренних проблем, а также объяснить свою агрессию против России. Однако далеко не все люди готовы вестись на подобного рода провокации. Например, читатели британского издания резко негативно реагировали на очередной антироссийский выпад США.



Бурные обсуждения начались под статьей респектабельной британской газеты Financial Times. В материале красочно описывалось заявление вашингтонской администрации о том, что Россия якобы разрабатывает "тайные операции" и вот-вот собирается напасть на украинское государство. В комментариях к публикации британские читатели поделились негодованием на тему того, что США постоянно обвиняют другие страны в грехах, которыми сами славятся на весь мир.

Так, американским властям резонно напомнили, что именно США являются единственной страной, позволившей себе нанести ядерный удар по крупным населенным городам. Речь идет о трагедии японских Хиросимы и Нагасаки.

Другие обратили внимание, что США рука об руку с Великобританией постоянно занимаются подрывом стабильности на международной арене и грешат регулярными политическими провокациями в отношении других стран.

"Соединенные Штаты и Соединенное Королевство – главные преступники минувшего тысячелетия", – написал один из комментаторов.

Многие отметили, что такая активная антироссийская пропаганда связана с тем, что в самой Америке дела идут из рук вон плохо. Именно поэтому местной администрации нужно найти внешнего врага, которого можно обвинить во всех бедах мира.

К слову, недавно стало известно, что американцы разработали целых 18 сценариев причинения нашей стране "острой боли" из-за ситуации на Украине.