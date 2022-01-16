В НАТО назревает серьезный внутренний конфликт

На этой неделе прошли важные консультации между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом под предводительством США. По итогам проведенных переговоров в натовском блоке стали распространяться тревожные настроения. Журналистам американского издания удалось выяснить, что некоторые представители Европы недовольны стремлением Вашингтона пойти на заключение соглашений с Москвой.



Такую информацию публикуют корреспонденты издания The Wall Street Journal. По данным журналистов, некоторые европейские дипломаты из стран-участниц западной коалиции сильно негодуют из-за того, что Соединенные Штаты Америки взяли на себя право вести переговоры с Россией от лица НАТО без учета интересов европейских держав.

Автор материала Джеймс Марсон отметил, что государственные деятели Европейского союза весьма опечалены тем фактом, что вашингтонская администрация считает себя полноправным хозяином военного альянса.

По данным источников издания, предложения по нормализации отношений между коалицией и Российской Федерацией были озвучены Москве до того, как об их существовании узнали европейцы. Разумеется, такое поведение США сильно расстраивает их партнеров.

Европейские деятели не хотят признавать себя политиками на побегушках и с негодованием взирают на действия американцев. Их до глубины души задело, что о некоторых деталях переговоров они узнали из прессы.

Тем временем, риторика Вашингтона в отношении России не становится дружелюбнее. Недавно американцы рассказали, как будут "расправляться" с нашей страной в случае ухудшения ситуации вокруг украинского государства.