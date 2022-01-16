На голову пожилого политика свалилось сразу несколько бед

Многие представители экспертного сообщества отмечают, что вашингтонская администрация занимается бесконечным поиском врагов (в первых рядах которых Россия) во многом для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем государства. Например, по прогнозам опытного американского эксперта Джош Уингроу, этой зимой нынешнего руководителя Америки Джо Байдена ждут серьезные испытания.

В целом Соединенным Штатам Америки придется столкнуться с несколькими вызовами. Ситуация в стране оставляет желать лучшего. При этом американцы вполне справедливо винят во всем своего президента. Такое положение дел обещает американскому главнокомандующему большую головную боль.

Опытный эксперт отметил, что этой зимой Байдену придется расхлебывать последствия резкого роста инфляционных показателей. Борьба с распространением COVID-19 тоже не устраивает многих американцев. Усугубляет и так непростую ситуацию ухудшение отношений с Россией.

Журналист напомнил, что прошедшие консультации по гарантиям безопасности пока ни к чему не привели. Каким образом будут развиваться события, сейчас предугадать сложно, однако, если сторонам не удастся договориться, обстановка на международной арене станет еще более напряженной. Такое в целом неблагоприятное положение дел сильно ударит по авторитету главы Америки.

К слову, недавно жители Великобритании назвали США "главным преступником тысячелетия".