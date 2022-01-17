У политика будет прямая связь с Путиным

Назначение Бориса Грызлова руководителем российской дипломатической миссии в Белоруссии имеет очень большое значение. Об этом заявил главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Он обратил внимание, что наша страна за три года сменила уже трех послов в Минске.

Журналист отметил, что у Грызлова в отличие от его предшественников есть прямой выход на российского лидера Владимира Путина. По его словам, прежние послы не могли просто поднять трубку и позвонить лично главе государства.

"Грызлов, во-первых, личный друг президента [Путина] и у него есть прямой телефон", – уверен Венедиктов.

Он заявил, что между Минском и Москвой уже протянута прямая связь, с помощью которой глава дипмиссии может позвонить в приемную президента по телефону "без циферблата".

Кроме того, очень важно, что до недавнего времени Грызлов был членом Совета безопасности РФ, считает главред "Эха". По его мнению, новый посол хорошо осведомлен о переговорах между Путиным и Лукашенко относительно интеграции двух стран и создания Союзного государства.

Журналист считает, что Лукашенко отдает приоритет политическому весу Грызлова. Он подчеркнул, что для президента Белоруссии важно говорить с политиком равного значения.

"Вот Грызлов в понимании российской власти – это человек, с которым Лукашенко будет считаться", – отметил Венедиктов.

Напомним, информация о назначении Бориса Грызлова послом России в Белоруссии появилась еще в конце прошлого года, однако Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение лишь несколько дней назад. Большинство экспертов положительно оценили решение главы государства, отметив, что новый руководитель дипмиссии поможет укрепить двухсторонние отношения между Москвой и Минском.

Ранее Алексей Венедиктов ответил на неадекватную реакцию сторонников Александра Лукашенко, возникшую после его интервью с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.