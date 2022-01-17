Говорить о конкретных сроках пока рано

Недавно в немецком государстве произошли глобальные перестановки. Пост канцлера ФРГ покинула Ангела Меркель. Теперь высокую должность занимает Олаф Шольц. Многие игроки международной арены ждут, когда состоится встреча нового немецкого лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Своим мнением на этот счет поделился депутат бундестага Ральф Штегнер.



Стоит отметить, что бывший замглавы Социал-демократической партии ФРГ не стал давать четкий и прямой ответ на вопрос журналистов о том, когда состоится саммит на высоком уровне. В беседе с корреспондентом издания "Известия" политик подчеркнул, что любые обсуждения подобного рода встреч возможны только после их голосования.

В то же время парламентарий отметил, что немецкие власти всегда с большим вниманием относятся к поддержанию контактов с Российской Федерацией. Диалог между Берлином и Москвой будет продолжаться в разных форматах.

Штегнер добавил, что установление контактов между лидерами находится в зоне интересов и России, и Германии. Немецкий депутат особо отметил: все в Германии понимают, что диалог с крупнейшей страной Европы необходимо поддерживать на всех возможных площадках. Таким образом, с высокой долей вероятности, уже в скором времени Владимир Путин проведет встречу с Олафом Шольцем.

К слову, недавно Германию обвинили в том, что она лишила Украину дополнительных доходов от транзита голубого топлива.