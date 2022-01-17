Навестил семью и улетел в ОАЭ: односельчане раскрыли местоположение Назарбаева

Навестил семью и улетел в ОАЭ: односельчане раскрыли местоположение Назарбаева
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Елбасы посетил родных 2-3 января

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перестал появляться на публике с конца декабря прошлого года. После начала массовых акций протестов, сопровождаемых требованиями об отставке Елбасы, факт отсутствия политика приобрел мистический характер. Звучали версии о его побеге и даже смерти. 

Расследовать загадочное исчезновение первого президента РК решили корреспонденты издания "Московский комсомолец", посетившие его родное село Шамалган, которое расположено недалеко от Алматы. Местные жители подтвердили, что видели политика в начале этого года.

Смотритель кладбища, где покоятся родственники Елбасы, рассказал журналистам, что Назарбаев приезжал в село 2 января, чтобы посетить семейное захоронение. Сам мужчина экс-президента не видел, однако уточнил, что его заранее предупредили о визите высокого уровня. 

Очевидцы отметили, что в село приезжали бронированные автомобили. Сотрудник местной администрации на условиях анонимности подчеркнул, что это был именно Назарбаев, который скорее всего посетил в родном селе брата и сестру. Он также уточнил, что кортеж с Елбасы и некоторыми членами его семьи выехал 3 января в сторону киргизской границы.

По словам чиновника, в Киргизии для Назарбаева организовали перелет до ОАЭ. По данным "Общественной службы новостей", политику могли помочь в качестве благодарности за спасение экс-президента Бакиева во время цветной революции 2010 года. Кстати, эта версия подтверждается тем фактом, что дочь Назарбаева случайно засветила геолокацию в Эмиратах.

Напомним, граждане Казахстана добились отставки Назарбаева во время январских протестов, переросших в массовые беспорядки. Ситуацию в республике спасли миротворческие силы ОДКБ.

Источник: MK.RU ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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