Житель Украины решил отдать свой участок под базу НАТО

Житель Украины решил отдать свой участок под базу НАТО
Фото: Sascha Steinach via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
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Мужчина написал письмо генсеку Альянса

Власти Украины уже много лет ради получения политических очков вводят в заблуждение собственное население мифами о скором вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Брюссель неоднократно намекал Киеву, что этот вопрос вряд ли может быть решен в ближайшей перспективе. Уставший слушать сказки государства житель Незалежной решил взять инициативу в собственные руки. 

Как сообщает телеканал "360", житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо лично генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Текст обращения, датированного 10-м января, опубликовал телеграм-канал  "Оперативный ВСУ".

Гражданин Украины подчеркнул, что готов передать военно-политическому блоку в пожизненное пользование свой земельный участок. Он также отметил, что не требует от НАТО оплаты за аренду территории. 

Из письма генсеку альянса следует, что земля расположена в Харьковской области Украины. Ее площадь превышает восемь гектаров. Житель Незалежной предлагает использовать ее для строительства военной базы НАТО. 

Ранее политолог Сергей Марков предупредил о жестких действиях России в отношении НАТО после неудачных переговоров о гарантиях безопасности, где, в том числе, обсуждался вопрос членства Украины в альянсе.

Источник: Оперативний ЗСУ • Требует проверки
Борис ЭЛЬФАНД
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