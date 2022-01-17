Мужчина написал письмо генсеку Альянса

Власти Украины уже много лет ради получения политических очков вводят в заблуждение собственное население мифами о скором вступлении страны в НАТО и Евросоюз. Брюссель неоднократно намекал Киеву, что этот вопрос вряд ли может быть решен в ближайшей перспективе. Уставший слушать сказки государства житель Незалежной решил взять инициативу в собственные руки.

Как сообщает телеканал "360", житель Харьковской области Олег Марченко написал письмо лично генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Текст обращения, датированного 10-м января, опубликовал телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Гражданин Украины подчеркнул, что готов передать военно-политическому блоку в пожизненное пользование свой земельный участок. Он также отметил, что не требует от НАТО оплаты за аренду территории.

Из письма генсеку альянса следует, что земля расположена в Харьковской области Украины. Ее площадь превышает восемь гектаров. Житель Незалежной предлагает использовать ее для строительства военной базы НАТО.

Ранее политолог Сергей Марков предупредил о жестких действиях России в отношении НАТО после неудачных переговоров о гарантиях безопасности, где, в том числе, обсуждался вопрос членства Украины в альянсе.

