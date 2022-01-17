В Казахстане еще двое приближенных Назарбаева лишились высоких постов

В Казахстане еще двое приближенных Назарбаева лишились высоких постов
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Должности покинули племянник и зять Елбасы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал зачистку органов власти от родственников своего предшественника Нурсултана Назарбаева еще во время массовых акций протеста. Первым должности председателя Совета безопасности республики лишился сам Елбасы. Громкие отставки продолжаются и по сей день.

В понедельник, 17 января, стало известно об увольнении племянника экс-президента с поста первого заместителя председателя КНБ РК. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Документ опубликован на официальном сайте президента.

Примечательно, что зачистки идут не только в традиционно подконтрольном президенте силовом блоке, но и в экономическом секторе государства. Сегодня о своей отставке объявил также зять Елбасы. Тимур Кулибаев "по собственному желанию" оставил кресло председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. На официальном портале говорится, что Кулибаев стоял у истоков создания НПП и внес большой вклад в ее становление как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти. 

Напомним, что на прошлой неделе дочь экс-президента Дарига Назарбаева перестала посещать заседания нижней палаты парламента Казахстана, будучи депутатом. Односельчане Елбасы ранее потвердели, что политик вместе с родственниками улетел в ОАЭ.

Источник: Официальный сайт Президента РК ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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