Самолет с бывшим президентом Украины приземлился в столице

В середине декабря 2021 года Петр Порошенко покинул Незалежную. Тем временем, в Киеве завели уголовное дело по подозрению в госизмене против бывшего лидера страны. Утром 17 января политик, как и обещал, вернулся на родину.

В 9:10 по Киеву самолет с Порошенко на борту приземлился в столичном аэропорту "Жуляны". Как сообщает издание "Страна.ua", экс-глава Украины сидел весь полет на своем месте. Сторонники бывшего президента рассредоточились по самолету так, что к нему нельзя подойти. Они пропустили лишь журналистку Севгиль Мусаеву, которая пообщалась с Порошенко.

По последней информации, на паспортном контроле к политику подошли сотрудники ГБР. Они пытаются задержать Порошенко – ему не отдают паспорт, депутаты "Европейской солидарности" пытаются этому помешать. Силовики вручили экс-президенту повестку в суд, в которой он назван задержанным. Позже паспорт ему отдали и пропустили на территорию Украины.

Около аэропорта собрались несколько тысяч человек, поддерживающих Порошенко, передает РИА Новости.

Сегодня, 17 января, назначено заседание суда, на котором должно быть вынесено решение о мере пресечения для Порошенко. Перед вылетом в Киев из Варшавы, где он был с дипломатическим визитом, экс-президент заявил, что не боится ареста.

На Украине Порошенко проходит как свидетелей сразу в нескольких уголовных делах, в том числе по инциденту в Керченском проливе. Подозреваемым в госизмене политик стал по делу о поставках угля на Украину из Донбасса.