В Германии дали совет Украине по перевооружению армии

В Германии дали совет Украине по перевооружению армии
Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Немецкие налогоплательщики отказываются выполнять требования Киева

В мире полно поставщиков оружия, к которым может обратиться Украина, если ей нужно усилить армию. Однако она не хочет за него платить, поэтому требует от Германии поставок вооружений под предлогом совместного противостояния России. Такой подход Киева возмутил немецких налогоплательщиков.

На этой неделе министр обороны ФРГ Анналена Бербок планирует совершить визиты в Киев и Москву. На этом фоне украинский посол в Берлине Андрей Мельник публично потребовал от нее отказаться от коалиционного соглашения не поставлять оружие в кризисные точки и снабдить армию Незалежной "оборонительным вооружением".

"Украинцы в курсе, что коалиционное соглашение между СДПГ, Зелеными и СвДП предусматривает ограничительную политику в отношении экспорта вооружений. (…) Но этот политический документ – не Библия",

– цитирует Die Welt украинского дипломата.

Читатели немецкого издания пришли в ярость от подобного хамства.

"Украина так нагло формулирует свои пожелания, что они должны быть отвергнуты даже только по этой причине", – восклицает Дэниел С.

"Мельник хочет оружие? А платить за это должен немецкий налогоплательщик? Требование разорвать коалиционное соглашение вряд ли можно превзойти по наглости", – пишет пользователь Мичка.

"Коалиционное соглашение – это не просто клочок бумаги, не имеющий никакой ценности", – напоминает Фрэнк Р.

"Украина способна закупать оружие на мировом рынке. Поставщиков достаточно. Но ведь тогда за это нужно платить", - "раскусил" хитрость Киева Джеральд К.

 "Объясните мне пожалуйста, что такое "чисто оборонительное оружие", – пишет Хольгер М.

"Требуем, требуем, требуем...! Не проходит и дня, чтобы Украина чего-то не потребовала", – отмечает Джозеф К.

Ранее сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале задал вопрос, сколько еще Берлин будет терпеть подобные публичные претензии Киева.

Визит Бербок в Москву ожидается 18 января. В программе – переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: Die Welt ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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