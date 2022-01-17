Президент Белоруссии подарил сотрудникам СМИ футболки с забавным принтом

Евросоюз и США ввели против режима Александр Лукашенко несколько пакетов санкций. Под западным давлением оказались также журналисты, освещающие деятельность главы государства. Примечательно, что президент Белоруссии не оставил без внимания работников СМИ и решил поддержать их оригинальными подарками.

Награждение белорусских журналистов прошло в минувшую пятницу, 14 января. Кадры с самой веселой части праздничного мероприятия появились в Сети чуть позже. Их опубликовал телеграм-канал "Пул Первого", имеющий отношение к пресс-службе главы государства.

На видео – телеведущий Григорий Азеренок, известный своими скандальными высказываниями, и его коллеги – получают от имени президента Белоруссии "особые награды" – футболки с оригинальным принтом.

Один из журналистов разворачивает одежду – стоящие рядом коллеги начинают смеяться. На футболках изображен, предположительно, шпиц Лукашенко по кличке Умка, развернувшийся задом. Под принтом остроумная надпись, явно, обращенная западным партнерам:

"Подавитесь вы этими санкциями".

Известно, что эксклюзивные футболки достались только лицам, попавшим под санкции. Однако не исключено, что лимитированная серия одежды с оригинальной цитатой может появиться и на полках белорусских магазинов.

К слову, далеко не все граждане Республики могут похвастаться таким радушным отношением Лукашенко. Так, известный в России стендап-комик Слава Комиссаренко оказался в розыске КГБ РБ. Юморист частенько позволял себе шутки в адрес белорусского правителя.