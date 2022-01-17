Аблязов намерен сменить власть в Казахстане при поддержке Запада

Аблязов намерен сменить власть в Казахстане при поддержке Запада
Мухтар Аблязов. Фото: facebook.com / MuhtarAblazov / www.globallookpress.com
Бежавший из республики банкир рассчитывает на место премьера

Смена власти в Казахстане неизбежна. Об этом заявил казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий сейчас во Франции, поскольку на родине приговорен к пожизненному заключению за убийство своего бизнес-партнера в 2004 году.

По словам Аблязова, у противников казахстанского режима есть план, реализовав который он станет главой правительства республики, при этом должность президента Казахстана будет упразднена.

"Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром",

– рассказал Аблязов в интервью РИА "Новости", указав, что это произойдет в ближайшее время.

Помочь реализовать этот план должны, по словам беглого банкира, западные лидеры. Он уже обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предостережением, что выбранная Западом выжидательная позиция опасна.

В планах оппозиции, главой которой объявил себя Аблязов, – продолжать протесты. Координируются они из штаба в Киеве. При этом Аблязов настаивает – вспышка общественного недовольства 2 января произошла "стихийно", без его помощи, он же лишь поддержал начавшийся народный протест. Но к погромам и мародерству он не призывал – в этом якобы повинны провокаторы.

Ранее власти Казахстана обратились за помощью к партнерам по ОДКБ с просьбой помочь стабилизировать ситуацию в республике. Миротворческая миссия оказалась эффективной и кратковременной. Сейчас иностранные силы ОДКБ уже покидают территорию Казахстана.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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