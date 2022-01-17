Западные СМИ выдают учения ВСУ за российские

Если верить западной прессе, Россия уже несколько месяцев "нападает" на Незалежную. Слухи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом активно тиражируются со стороны самой Украины. В США периодически намекают на провокации с нашей стороны. В действительности же, по мнению политолога Владимира Корнилова, стоит ожидать обратного результата.

Эксперт не исключает, что в скором времени на территории Незалежной могут произойти провокации с использованием химического оружия. Он уверен, что разыграть подобный сценарий выгодно американцам. Об этом аналитик заявил в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Он напомнил, что граждан западных стран с прошлого года убеждают в том, что наша страна вот-вот нападет на Украину, приводя совершенно нелепые аргументы. Политолог обратил внимание, что в СМИ тиражируют снимки с полигонов, где то есть, то нет военной техники, но оба случая выдаются за готовность Москвы вторгнуться на территорию соседнего государства.

По словам эксперта, Киев тоже размещает боевую технику на линии соприкосновения с Россией, но на Западе считают, что "это другое".

"В своих газетах [западные СМИ] очень часто украинские учения выдают за российские. Их даже не смущают сине-желтые флаги на фотографиях", – отметил Корнилов.

Кроме того, он подчеркнул, что в США постоянно заявляют о готовности России к провокациям. В то же время министр обороны РФ Сергей Шойгу уже предупреждал, что американцы могут использовать химоружие в Незалежной, напомнил аналитик. Он призвал серьезнее относиться к "операциям под чужим флагам", которые могут готовить Штаты.