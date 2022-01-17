На российскую компанию нападают со всех сторон

Европа не оставляет попыток призвать Россию к ответу за энергетический кризис на континенте. Несмотря на то, что "Газпром" исполняет все обязательства по контрактным поставкам, компанию обвиняют в монопольном манипулировании, а Москву – в использовании газа в качестве геополитического инструмента влияния.

На днях еврокомиссар по вопросам конкуренции, датчанка Маргрет Вестагер заявила, что Еврокомиссия уже начала неофициальное расследование монопольной деятельности "Газпрома", результатом которого могут стать крупные штрафы в адрес российской компании. По словам Вестагер, довольно странно, что производитель ограничивает поставки на фоне повышенного спроса. Такое нетипичное поведение, дескать, наводит на подозрения.

"Газпром не поставляет на рынок спотовые объемы по политическим причинам или по экономическим, а может, по обеим сразу",

– приводит Politico мнение Майка Фулвуда из Оксфордского института энергетических исследований.

Недовольны поведением Москвы и в Международном энергетическом агентстве (IEA). По словам главы организации Фатиха Бироля, кризис на европейском рынке вызван искусственно, и виноват в этом, скорее всего, "российский государственный поставщик".

На этом фоне затеянное ЕК антимонопольное разбирательство может вылиться в негативный для "Газпрома" вердикт, что очень невыгодно для Москвы, поскольку и вопрос с "Северным потоком-2" еще не решен, пишет издание.

Такие европейские союзники США как Польша настаивают, что "СП-2" – это геополитическое оружие России. С его помощью она лишит Украину столь нужных ей миллиардных доходов и сможет перекрывать газ неугодным ей странам, при этом продолжая стабильные поставки в Германию.

Ранее Германия организовала поставки российского газа в Польшу, после того, как "Газпром" приостановил транспортировку сырья по газопроводу "Ямал – Европа". Варшава при этом не только понесла дополнительные расходы, но лишилась политических козырей.