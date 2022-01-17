НАТО вместо обороны занимается вторжением в чужие страны

Руководство США стоит на пороге сложно выбора: отступить от ранее сделанных заявлений или перейти к открытой конфронтации с Россией. Об этом сообщает американское издание The Week. По мнению авторов статьи, Вашингтон все это время блефовал относительно гарантий поддержки Киева, но в Москве раскрыли эту схему.

Аналитики подчеркнули, что Россия и НАТО не смогли достичь договоренностей по гарантиям безопасности, после чего из США в очередной раз прозвучали угрозы военного характера в адрес нашей страны. На Западе до сих пор тиражируют слухи о потенциальном вторжении РФ на территорию Незалежной.

В издании попытались разобраться, как Америка могла оказаться на пороге войны с далекой ядерной державой.

"Ответ гласит, что мы оказались в этом положении из-за блефа – и явного желания президента России Владимира Путина наш блеф разоблачить", – пишет The Week.

Журналисты напомнили, что возглавляемый США военно-политический блок НАТО вместо вопросов обороны уже давно занимается вторжением в чужие страны, как то было в Югославии, Ираке или Ливии. В то же время США со времен холодной войны "направо и налево" дают государствам формальные гарантии безопасности.

"Каждый раз США и их союзники демонстрировали, что они готовы использовать военную силу, чтобы бросать вызов и побеждать гораздо более слабые страны по всему миру", – заявили авторы статьи.

По их мнению, в поведении Вашингтона и Брюсселя есть очевидные минусы. Теперь Запад несет прямую ответственность за безопасность регионов, в которые сами вторглись, указывали журналисты. Они также напомнили, что каждый раз соперники США и НАТО были слабее их.

Авторы The Week не исключили, что российский лидер Владимир Путин может взять верх в данном противостоянии и призвали американские власти учесть украинский кризис, чтобы разумнее выбирать "поля сражений".

Ранее журналисты американского телеканала CNN рассказали о страхе США и НАТО перед Россией.