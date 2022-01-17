Путин раскрыл блеф США в отношении Украины - The Week

Путин раскрыл блеф США в отношении Украины - The Week
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
НАТО вместо обороны занимается вторжением в чужие страны

Руководство США стоит на пороге сложно выбора: отступить от ранее сделанных заявлений или перейти к открытой конфронтации с Россией. Об этом сообщает американское издание The Week. По мнению авторов статьи, Вашингтон все это время блефовал относительно гарантий поддержки Киева, но в Москве раскрыли эту схему.

Аналитики подчеркнули, что Россия и НАТО не смогли достичь договоренностей по гарантиям безопасности, после чего из США в очередной раз прозвучали угрозы военного характера в адрес нашей страны. На Западе до сих пор тиражируют слухи о потенциальном вторжении РФ на территорию Незалежной.

В издании попытались разобраться, как Америка могла оказаться на пороге войны с далекой ядерной державой. 

"Ответ гласит, что мы оказались в этом положении из-за блефа – и явного желания президента России Владимира Путина наш блеф разоблачить", – пишет The Week.

Журналисты напомнили, что возглавляемый США военно-политический блок НАТО вместо вопросов обороны уже давно занимается вторжением в чужие страны, как то было в Югославии, Ираке или Ливии. В то же время США со времен холодной войны "направо и налево" дают государствам формальные гарантии безопасности.

"Каждый раз США и их союзники демонстрировали, что они готовы использовать военную силу, чтобы бросать вызов и побеждать гораздо более слабые страны по всему миру", – заявили авторы статьи.

По их мнению, в поведении Вашингтона и Брюсселя есть очевидные минусы. Теперь Запад несет прямую ответственность за безопасность регионов, в которые сами вторглись, указывали журналисты. Они также напомнили, что каждый раз соперники США и НАТО были слабее их.

Авторы The Week не исключили, что российский лидер Владимир Путин может взять верх в данном противостоянии и призвали американские власти учесть украинский кризис, чтобы разумнее выбирать "поля сражений".

Ранее журналисты американского телеканала CNN рассказали о страхе США и НАТО перед Россией.

Источник: The Week ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Венедиктов объяснил назначение Грызлова послом в Белоруссию

У политика будет прямая связь с Путиным

Навестил семью и улетел в ОАЭ: односельчане раскрыли местоположение Назарбаева

Елбасы посетил родных 2-3 января

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей