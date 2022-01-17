Вокруг Белоруссии сосредотачиваются войска – Лукашенко

Вокруг Белоруссии сосредотачиваются войска – Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Москва и Киев проведут внеплановые военные учения на западе и юге республики

На западных рубежах Белоруссии сосредотачиваются вооруженные силы ЕС. Во время совещания главы республики Александра Лукашенко с генералами в понедельник, 17 января, было озвучено, что со стороны Польши и стран Прибалтики стоят уже 30 тысяч вооруженных солдат и военная техника.

Еще более настораживает обращение Польши к НАТО с просьбой развернуть в регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения.

"Задаем вопрос: зачем? Значит, готовятся к чему-то серьезному, по крайней мере, длительному",

– сделал выводы Александр Лукашенко, напомнив, что в странах Балтии и Польши дислоцировано 8-10 тысяч военнослужащих США в рамках соглашения с НАТО. И при этом Запад упрекает Россию, что она проводит армейские маневры на своей территории.

С южной стороны Белоруссии тоже отмечается увеличение иностранного воинского контингента. Под предлогом защиты от мигрантов, Киев сосредотачивает на границе с РБ нацгвардию, в которой служат националисты-радикалы.

"Это еще похлеще, чем натовские военнослужащие",

– отметил президент Белоруссии. Само решение Киева защищаться от белорусских мигрантов Лукашенко кажется нелепым: "Да мигранты туда даже в страшном сне не попадут. … Из Украины свои люди бегут", – напомнил истинное положение дел глава РБ.

И все же обстановка тревожная. Поэтому руководство России и Белоруссии приняло решение провести внеплановые "солидные" военные учения на западном и южном фланге Белоруссии, которые являются также рубежами Союзного государства. Точная дата еще не определена, но произойдет это примерно в начале февраля 2022 года. Зато замысел маневров указан уже четко: отработка противостояния с силами противника со стороны Прибалтики, Польши и Украины.

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очные переговоры в декабре 2021 года, обсудив широкий круг вопросов. 

Источник: Сайт президента РБ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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