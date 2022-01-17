Суд не смог назначить Порошенко меру пресечения

Суд не смог назначить Порошенко меру пресечения
Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Экс-президент Украины только вернулся из заграничной поездки

Сегодня, 17 января, в Печорском районном суде Украины прошло заседание об избрании меры пресечения бывшему президенту страны Петру Порошенко по делу о госизмене. 

Генпрокуратура страны просила суд арестовать политика. Ранее суд уже лишил Порошенко имущества и денег. 

Перед тем, как зайти в зал суда, Порошенко заявил своим сторонникам, собравшимся около здания, что сделал много полезного для страны, а нынешняя власть – "бездельники и кроты". 

Любопытно, что судьей стал Алексей Соколов, которого Порошенко сам назначил, когда сидел в президентом кресле. 

Бывший лидер Незалежной вернулся в понедельник из Польши на родину. В киевском аэропорту сотрудники ГБР попытались вручить Поорошенко повестку в суд. Однако он отказался ее брать и сам отправился в суд, куда прибыл с женой Мариной Порошенко. 

Петра Порошенко подозревают в госизмене по делу о незаконных поставках угля на Украину с Донбасса. Обвинение попросит суд арестовать Порошенко с возможностью внесения залога $35,7 млн, обязать сдать паспорта и носить электронный браслет.

Перед оглашением приговора судья удалился в совещательную комнату – он не выходил в зал заседания в течение 5 часов. Украинская оппозиция при этом заявила, что ему стало плохо, пришлось вызывать медиков. В пресс-службе киевского суда эту информацию опровергли. 

В итоге, как сообщает "Страна", вердикт суда решили огласить 19 января. После заключения Порошенко вместе с товарищами стал петь песни.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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