В посольстве Казахстана прокомментировали новость о нахождении Назарбаева в ОАЭ

В дипмиссии процитировали заявление пресс-секретаря Елбасы

Бывший президент Казахстана выпал из информационного поля еще в конце прошлого года, однако лишь во время массовых беспорядков в Республике обратили внимание на отсутствие Елбасы. Местные СМИ сообщили о его бегстве из страны.

Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев сразу же выполнил требование протестующих и лишил Назарбаева поста председателя Совбеза РК. Сам политик никак не прокомментировал свою отставку. 

Пресса озвучила несколько версий исчезновения Елбасы и членов его семьи. Одна из них – бегство в ОАЭ. Этот вариант также подтвердили жители родного села Назарбаева, куда экс-президент якобы приезжал 2-3 января. 

Меж тем, посольство Казахстана в Эмиратах данную версию опровергло. В дипмиссии согласись на заявление пресс-секретаря Назарбаева, который ранее подчеркнул, что Елбасы находится на родине.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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