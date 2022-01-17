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Бывший президент Казахстана выпал из информационного поля еще в конце прошлого года, однако лишь во время массовых беспорядков в Республике обратили внимание на отсутствие Елбасы. Местные СМИ сообщили о его бегстве из страны.
Действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев сразу же выполнил требование протестующих и лишил Назарбаева поста председателя Совбеза РК. Сам политик никак не прокомментировал свою отставку.
Пресса озвучила несколько версий исчезновения Елбасы и членов его семьи. Одна из них – бегство в ОАЭ. Этот вариант также подтвердили жители родного села Назарбаева, куда экс-президент якобы приезжал 2-3 января.
Меж тем, посольство Казахстана в Эмиратах данную версию опровергло. В дипмиссии согласись на заявление пресс-секретаря Назарбаева, который ранее подчеркнул, что Елбасы находится на родине.
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