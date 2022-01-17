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Бывший украинский лидер Петр Порошенко, как и обещал, вернулся на родину в понедельник, 17 января, и направился в суд, где в отношении него рассматривается уголовное дело. Член Совета Федерации РФ Сергей Цеков уверен, что действующий президент Владимир Зеленский только проиграет от противостояния со своим предшественником.
В беседе с изданием NEWS.ru представитель Крыма в верхней палате российского парламента отметил, что глава Незалежной в сложившейся ситуации может действовать по двум сценариям.
По словам сенатора, Зеленский может "арестовать" Порошенко, сделав из последнего "страдальца". По данным телеканала "360", вопрос об аресте политика сегодня рассматривается в суде. Цеков подчеркнул, что данный шаг главы Украины только повысит рейтинг бывшего президента и сплотит вокруг него союзников.
Второй вариант – глава государства не трогает бывшего лидера Незалежной и отказывается от своих громких заявлений об аресте. По словам члена СФ, после такого шага Зеленского будут считать трусом. Сенатор подчеркнул, что оба сценария противостояния с Порошенко являются проигрышными для Зеленского.
Подробности возвращения Порошенко на Украину читайте в материале издания "Утро". Напомним, ранее суд принял решение лишить бывшего президента всех активов и имущества. Заседание проходило без участия политика.
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