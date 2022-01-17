Экс-министр энергетики Украины объявлен в розыск по "угольному делу" Порошенко

Экс-министр энергетики Украины объявлен в розыск по "угольному делу" Порошенко
Владимир Демчишин. Фото: Syrucek Milan / CTK / www.globallookpress.com
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По предварительным данным, он скрывается за границей

Бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин не явился по вызову Государственного бюро расследований (ГБР) для следственных действий в рамках уголовного дела о незаконных поставках угля из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. Об этом сообщила представитель ГБР Татьяна Сапьян в понедельник, 17 января.

"Демчишин в международном розыске. Место его место пребывания устанавливается",

– приводит "24 канал" слова Сапьян.

Ранее Демчишин был заподозрен в том, что будучи министром энергетики в период с 2014 по 2016 г.г. превышал свои полномочия, заставляя украинские компании заключать договоры на поставку угля из мятежного Донбасса.

Фигурантами этого дела являются также глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и предприниматель Сергей Кузяра. Они находятся под домашним арестом. Их подозревают в госизмене, хотя, как указывает Медведчук, зимой 2014/2015 г.г. запрета на торговлю с предприятиями ЛНР и ДНР еще не существовало.

20 декабря 2021 года фигурантом "угольного дела" стал и экс-президент Петр Порошенко. Его также заподозрили в госизмене, и 17 января 2022 г., как только он появился на территории Украины, сразу препроводили в суд, чтобы установить меру пресечения.

Источник: 24 канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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