Под давлением общества глава МИД ФРГ может совершить опрометчивые шаги

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок может свести на нет все усилия немецкого правительства во главе с новым канцлером Олафом Шольцем по нормализации отношений с Россией. Именно этого от нее ждет общественность и местные СМИ, предупредил немецкий политолог Александр Рар.

Он указал, что в последнее время Шольца активно критикуют за его "мягкотелость" в отношении России, за поддержку "Северного потока-2". Бербок при этом не скрывает, что хотела бы превратить газопровод в подводные руины и проводить политику, которая больше отвечает позиции Польши, Прибалтики, Украины. Но если сейчас Бербок, действуя от лица немецкой дипломатии, поддастся на требования либеральных СМИ взять "жесткий тон" в переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, она может завести ситуацию в тупик.

"Надеюсь, что Бербок не использует визит у Лаврова, чтобы тупо профилировать себя как критик России и как "жрица либерализма" для того, чтобы понравится домашнему зеленому электорату и ее множественным поклонникам в немецких СМИ",

– высказался Александр Рар в своем телеграм-канале.

Впрочем, сама Анналена Бербок ставит своей целью как раз установление "стабильных отношений" с Россией. По крайней мере, так она заявляет публично.

"Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, в том числе России", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

Ранее немецкие налогоплательщики возмутились требованиями, которые власти Украины выдвигают Германии и, в том числе, главе МИД ФРГ.