Власти преобразуют госфонд, из которого кормилась семья елбасы

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев нацелен на активизацию приватизационных процессов в отношении инвестиционного холдинга "Самрук-Казына", аффилированного с семьей экс-главы республики Нурсултана Назарбаева. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 января, пресс-секретарь лидера страны Берик Уали.

Напомним, несколько дней назад Токаев объявил о намерении проведения трансформации "Самрук-Казына", под которой подразумевал оптимизацию кадровой части. В частности, президент уточнял о предстоящем сокращении в управленческом секторе, а также увеличении потоков доходов холдинга в пользу государственных и народных интересов.

Официальный представитель президента вместе с тем уточнил, что Токаев считает необходимым снижение государственной роли в экономике – приватизация фонда "Самрук-Казына" является одним из звеньев в этой цепи.

Пока что преобразование инвестхолдинга находится на стадии разработок предложений и действий, которых Токаев ожидает от правительства и Государственной комиссии по вопросам приватизации. Сам процесс должен проходить в соответствии с принципами прозрачности и реальной конкуренции в экономических сферах Казахстана.

Единственный акционер госфонда – правительство Казахстана. Фонд основан 14 лет назад и представляет собой коммерческую организацию, деятельность которой нацелена на повышение уровня благосостояния страны. Портфельные компании государственного фонда – Air Astana, "Казмунайгаз" и ряд других структур.

Протесты в Казахстане, по данным СМИ, были спровоцированы ситуацией, вызванной деятельностью "Самрук-Казына": холдинг не выделял средства Казахстанскому ГПЗ, из-за разрушения предприятия выработка голубого топлива сокращалась, после чего владельцы компании решили увеличить тарифы для населения. Из-за этого начался народный бунт.