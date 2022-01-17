Бербок обещала Киеву принять меры против "Северного потока-2" в случае "агрессии" Москвы

Бербок обещала Киеву принять меры против "Северного потока-2" в случае "агрессии" Москвы
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Немецкий министр указала, что балтийская труба еще не соответствует праву ЕС

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок пообещала киевскому режиму принять "соответствующие меры" против "Северного потока-2" в случае эскалации на Украине из-за якобы "агрессии" России. Об этом она поведала на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой столице Незалежной, куда фрау прибыла в понедельник, 17 января, с рабочим визитом.

Сначала немка выразила поддержку территориальной целостности соборной и заявила, что тема суверенитета независимой страны для нее "не является вопросом для обсуждения".

"Каждая новая агрессия будет иметь большую цену. Мы готовы провести серьезный диалог с Россией, поскольку дипломатия – это единственный пригодный путь, чтобы разрядить напряженную ситуацию", – цитирует УНИАН министра.

Она повторила западную мантру о том, что никто не говорит про Украину без Украины, а все действия Берлин согласовывает с НАТО и Киевом. По ее словам, никто не имеет права указывать другому государству, как ему развиваться и в какие союзы вступать, намекая на заявление Москвы о том, что членство Незалежной в альянсе будет для России "красной чертой" в вопросе ее безопасности.

Что касается "СП-2", заметила глава внешнеполитического ведомства Германии, пока данный проект "не полностью реализуется".

"Мы поддерживаем совместное заявление с США – если будет дальнейшая эскалация со стороны Российской Федерации, будем с нашими партнерами принимать соответствующие меры", – предупредила Бербок.

Она добавила, поскольку балтийский трубопровод не полностью соответствует праву ЕС, его сертификация приостановлена.

Ранее немецкий политолог Александр Рар выразил мнение, что действия и заявления Бербок, в том числе по реализации "Северного потока-2", могут завести отношения между Берлином и Москвой в тупик.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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