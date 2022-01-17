Альянс планирует активно проводить околоземные маневры

Североатлантический блок обнародовал стратегию по космосу, в которой он объявлен пространством коллективной обороны, и атака в космических просторах может привести к задействованию 5-й статьи альянса, т.е. приснопамятное "нападение на одного – это нападение на всех".

Как отмечает РИА "Новости", о совместном реагировании на угрозы в космосе натовцы пришли к единому мнению еще в июне прошлого года.

"На саммите в Брюсселе в 2021 г. союзники договорились, что атаки в направлении космоса, из космоса и в космическом пространстве представляют очевидный вызов для безопасности альянса", – говорится в документе.

Подобная атака и при ведет к задействованию Пятой статьи блока. Решение об этом члены альянса будут принимать в каждом конкретном случае.

В объединении указывают, что космос является "глобальной средой" и любое противостояние там может затронуть всех, кто использует это пространство.

"Даже в тех случаях, когда НАТО не вовлечена в конфликт, космические системы союзников могут быть затронуты… Космос важен для скоординированного сдерживания и обороны", – считают в альянсе.

При этом в стратегии подчеркивается, что Североатлантический блок не стремится стать "автономным игроком" в космическом пространстве. Он намерен координировать деятельность партнеров и взаимодействовать с международными организациями, в том числе с ООН и Евросоюзом.

Также натовцы планируют более активно включать космос в учения "для отработки частичной или полной потери доступа к космическим сервисам, предоставляемым силами союзников", чтобы быть готовыми к тому, что околоземная поддержка в операциях "ухудшается или прерывается".

Напомним, сейчас Россия пытается добиться от НАТО и США юридических гарантий нерасширения альянса на восток Европы. Пока стороны не смогли ни о чем договориться, зато на этом фоне Вашингтон уже подготовил целых 18 сценариев причинения Москве "острой боли" из-за Украины.

