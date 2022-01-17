Пока власти не знают, как преподнести информацию о елбасы

Пропавший с радаров бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может находиться в состоянии комы. Такое предположение выдвинул бывший глава Комитета национальной безопасности республики Альнур Мусаев, бежавший в Австрию после преследования со стороны властей.

Пресс-секретарь елбасы утверждает, что бывший лидер нации никуда не делся и до сих пор находится в Нур-Султане. Такой же позиции придерживаются и другие официальные лица.

Однако, указал Мусаев, в кризисные для страны дни Назарбаева никто не видел на публике. До сих пор о его состоянии и местонахождении ничего не известно. А потому, считает Мусаев, можно сделать следующий вывод: либо бывший президент болен и находится в состоянии комы, либо уже скончался, как заявлял недавно лидер либерал-демократов, серьезный российский политик Владимир Жириновский.

У бывшего главы КНБ также вызывают сомнения слова белорусского лидера Александра Лукашенко, указавшего, что Назарбаев якобы беседовал с ним по телефону. Скорее всего, пояснил Мусаев, такова сознательная позиция действующего правительства страны и Касым-Жомарта в частности – скрывать правду о Назарбаеве до момента окончательного укрепления своего положения.

Жириновский ранее заявил в эфире "Радио Комсомольская правда", что Назарбаев уже давно отошел в мир иной. Не представляется возможным, уверен глава ЛДПР, так долго прятаться и не давать о себе знать, будучи живым. В качестве доказательства политик напомнил о факте ареста главы комитета нацбезопасности Казахстана. Впрочем, предположил Жириновский, от экс-президента могли легко избавиться и из-за протестов.